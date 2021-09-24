Шварц высказался о предстоящем матче «Динамо» с «Рубином»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался в преддверии матча 9-го тура РПЛ с «Рубином». Игра состоится в воскресенье, 26 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00.

«Нас ждёт сложная и интенсивная игра. «Рубин» славится организованной обороной, в атаке тоже много мастеровитых игроков.

Мы находимся в прекрасной физической форме, против Ставрополя «Динамо» пробежало 117 км. Наверняка, два выездных матча не будут оказывать сильное влияние на игроков во встрече с «Рубином». В Сочи мы перешли на 3 центральных защитника, нужно было зацементировать эту зону.

Победы никогда не могут гарантировать столь уверенного хода дальше. Они говорят о подтверждении класса, в кубковой встрече мы не отпускали игру из своего контроля, забили мячи, с хорошим ощущением подходим к этой встрече», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.