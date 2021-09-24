Марк Клаттенбург: один судья обвинил меня в договорных матчах из-за моего Audi R8

Известный британский арбитр Марк Клаттенбург сообщил, что однажды коллега обвинил его в участии в договорных матчах из-за слишком дорогого автомобиля. Рефери, имя которого не называется, посчитал, что Клаттенбург не может себе позволить покупку Audi R8, и высказал свои подозрения организации PGMOL, отвечающей за работу судей в английском профессиональном футболе.
«Я купил красивую машину, потому что у меня хорошая работа. У моей жены тоже хорошая работа. Если я могу позволить себе носить дорогие вещи, почему бы этого не делать? Если я могу купить прекрасный дом, почему я не должен этого делать? Но обвинить меня в участии в договорных матчах — это мерзко. А всё потому, что у какого-то парня возникли подозрения», — приводит слова Клаттенбурга The Athletic.
Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
Видео лучших голов 5-го тура английской Премьер-лиги
- 24 сентября 2021
-
13:14
-
13:11
-
13:06
-
12:57
-
12:28
-
12:26
-
12:24
-
11:59
-
11:59
-
11:47
-
11:38
-
11:36
-
11:27
-
11:22
-
11:19
-
11:02
-
10:58
-
10:49
-
10:45
-
10:39
-
10:12
-
09:47
-
09:42
-
09:40
-
09:39
-
09:23
-
08:54
-
08:37
-
08:29
-
08:03
-
07:46
-
07:23
-
07:03
-
06:26
-
06:11