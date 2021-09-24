Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марк Клаттенбург: один судья обвинил меня в договорных матчах из-за моего Audi R8

Марк Клаттенбург: один судья обвинил меня в договорных матчах из-за моего Audi R8
Комментарии

Известный британский арбитр Марк Клаттенбург сообщил, что однажды коллега обвинил его в участии в договорных матчах из-за слишком дорогого автомобиля. Рефери, имя которого не называется, посчитал, что Клаттенбург не может себе позволить покупку Audi R8, и высказал свои подозрения организации PGMOL, отвечающей за работу судей в английском профессиональном футболе.

«Я купил красивую машину, потому что у меня хорошая работа. У моей жены тоже хорошая работа. Если я могу позволить себе носить дорогие вещи, почему бы этого не делать? Если я могу купить прекрасный дом, почему я не должен этого делать? Но обвинить меня в участии в договорных матчах — это мерзко. А всё потому, что у какого-то парня возникли подозрения», — приводит слова Клаттенбурга The Athletic.

Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Видео лучших голов 5-го тура английской Премьер-лиги

Новость по теме
Арбитр Марк Клаттенбург рассказал о драке с коллегой Мартином Аткинсоном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021