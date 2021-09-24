Марк Клаттенбург: один судья обвинил меня в договорных матчах из-за моего Audi R8

Известный британский арбитр Марк Клаттенбург сообщил, что однажды коллега обвинил его в участии в договорных матчах из-за слишком дорогого автомобиля. Рефери, имя которого не называется, посчитал, что Клаттенбург не может себе позволить покупку Audi R8, и высказал свои подозрения организации PGMOL, отвечающей за работу судей в английском профессиональном футболе.

«Я купил красивую машину, потому что у меня хорошая работа. У моей жены тоже хорошая работа. Если я могу позволить себе носить дорогие вещи, почему бы этого не делать? Если я могу купить прекрасный дом, почему я не должен этого делать? Но обвинить меня в участии в договорных матчах — это мерзко. А всё потому, что у какого-то парня возникли подозрения», — приводит слова Клаттенбурга The Athletic.

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