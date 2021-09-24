Шварц рассказал о кадровых вопросах в «Динамо» перед матчем с «Рубином»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался на тему кадровых вопросов в своей команде в преддверии матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра состоится в воскресенье, 26 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00.

«Говорили с Лаксальтом после травмы. Надеемся, что срок будет короче, насколько возможно. Ближайшие три-четыре матча Лаксальта точно не будет.

Рассматриваю ли Макарова на позиции нападающего? Вижу его на позиции вингера. Он часто смещается в позицию нападающего.

Гладышев, Галкин и Кутицкий хорошо проявили себя в кубковой встрече, вполне вероятно, что они получат своё время в матчах РПЛ.

Состояние Шиманьски и Захаряна? У нас открыт вопрос. Шиманьски тренировался индивидуально, Захарян частично провёл тренировку в общей группе. Сегодня тренировка покажет, насколько ребята будут готовы к игре в воскресенье.

Сейчас Шунин занимается в индивидуальном режиме. В воскресенье мы на него не можем рассчитывать. Перед кубковой встречей я переговорил и с Иваном Ордецом, и с Сергеем Паршивлюком. Я решил, что капитаном будет Паршивлюк. У нас есть группа лидеров, опытных игроков, каждый из них может примерить на себя капитанскую повязку.

Не стал бы говорить, что мы ограничиваем игроков от общения с прессой. Я убеждён, что внимание не должно распыляться, особенно в юном возрасте. Мы не против СМИ, но молодым сейчас лучше сфокусироваться на футболе», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.