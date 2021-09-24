Шварц рассказал о кадровых вопросах в «Динамо» перед матчем с «Рубином»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался на тему кадровых вопросов в своей команде в преддверии матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра состоится в воскресенье, 26 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00.
«Говорили с Лаксальтом после травмы. Надеемся, что срок будет короче, насколько возможно. Ближайшие три-четыре матча Лаксальта точно не будет.
Рассматриваю ли Макарова на позиции нападающего? Вижу его на позиции вингера. Он часто смещается в позицию нападающего.
Гладышев, Галкин и Кутицкий хорошо проявили себя в кубковой встрече, вполне вероятно, что они получат своё время в матчах РПЛ.
Состояние Шиманьски и Захаряна? У нас открыт вопрос. Шиманьски тренировался индивидуально, Захарян частично провёл тренировку в общей группе. Сегодня тренировка покажет, насколько ребята будут готовы к игре в воскресенье.
Сейчас Шунин занимается в индивидуальном режиме. В воскресенье мы на него не можем рассчитывать. Перед кубковой встречей я переговорил и с Иваном Ордецом, и с Сергеем Паршивлюком. Я решил, что капитаном будет Паршивлюк. У нас есть группа лидеров, опытных игроков, каждый из них может примерить на себя капитанскую повязку.
Не стал бы говорить, что мы ограничиваем игроков от общения с прессой. Я убеждён, что внимание не должно распыляться, особенно в юном возрасте. Мы не против СМИ, но молодым сейчас лучше сфокусироваться на футболе», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 24 сентября 2021
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