Шварц — о Слуцком: очень ценю этого тренера

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц выразил сожаление в связи с тем, что в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» наставник казанской команды Леонид Слуцкий не сможет присутствовать на бровке из-за дисквалификации.
Не могу оценить, будет это преимуществом или недостатком. Я сожалею, что Слуцкого не будет на бровке в это воскресенье, очень ценю этого тренера», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, сегодня КДК РФС объявил решения в отношении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого по итогам матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3). В ходе встречи Слуцкий получил красную карточку, а после матча назвал главного арбитра Сергея Иванова профнепригодным. КДК не дал дополнительную дисквалификацию тренеру «Рубина» — он пропустит лишь один матч. Кроме того, Слуцкому предстоит заплатить штраф.
- 24 сентября 2021
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