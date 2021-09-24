Семак рассказал о состоянии травмированных игроков «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды в преддверии матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Игра состоится в субботу, 25 сентября, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
«К большому сожалению, на данном этапе они ещё не подключились к общей группе. Ждём обследование Славы Караваева, которое, на наш взгляд, позволит ему начать работу на поле. У Сердара пока индивидуальная программа, начинает заниматься по индивидуальной программе Деян Ловрен. Что касается Оздоева, он пока наиболее далёк от вхождения в общую группу», — приводятся слова Семака в программе к матчу на официальном сайте «Зенита».
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