Галицкий — о своей болезни: на одном человеке история «Краснодара» не заканчивается

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий назвал причину, по которой перестал посещать домашние матчи клуба.



«Всегда просил, чтобы камера не акцентировала внимание на моём присутствии на матчах. Сейчас пропустил три игры, потому что болею. У меня такой период в жизни, когда я не могу присутствовать на домашних играх. Не могу общаться с клубом в таком количестве, в котором необходимо для президента. Но это жизнь, я сейчас не в той форме.



Не могу физически находиться в клубе. Сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась. «Краснодар» не должен зависеть от одного человека. Работаем, чтобы бюджет в $ 50-70 млн был без меня, чтобы школа могла финансироваться без меня. К марту закончим процессы. Это будет состоять из совета директоров, наблюдательного совета и банков. Можно назвать это эндаументом. Всё будет прописано.



Болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке. Всё должно продолжать финансироваться на текущем уровне, та же школа — $ 8,9 млн в год. Финансирование будет моими деньгами, но без меня. Всё объявим официально, чтобы болельщики были уверены, что они болеют за клуб, который не может завтра закончиться.



Не хотел бы говорить о болезни, но болельщики вправе понимать, что происходит. Но на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Нюансы — личные вопросы», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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