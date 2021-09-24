Галицкий — об отношении к Мамаеву: Павел старается измениться. Не хочу продолжать ситуацию

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о своём отношении к полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.



«Почему не простил Мамаева? Это не вопрос прощения. А вопрос наших с ним взаимоотношений в длинную. Насколько понимаю, Павел сейчас старается измениться. То, что было у нас, останется у нас. Сейчас он игрок «Ростова», я хорошо к нему отношусь. Но у нас были истории в клубе, которые были не однодневные. Поэтому мы приняли такое решение. Кто я такой, чтобы прощать? У нас были трудовые отношения, были свои сложности. Я не хочу продолжать эту ситуацию. Сейчас он старается жить правильно. Но есть же другие примеры.



Тот же Лёша Ионов – удивительно фантастически профессиональный футболист. В его возрасте он прессингует до конца и на 90-й минуте. С точки зрения профессионализма — он космического уровня. Любой футболист может измениться. У меня к нему высочайшего уровня уважение. Знаю, как он относится к себе, питанию и так далее», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».