Галицкий: Карпин — фигура, персонаж. Уважаю людей, которые говорят: «Что мне этот Зидан?»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий оценил тренерские качества Валерия Карпина, который ныне возглавляет сборную России.
«Для меня лично Карпин сильно эволюционировал. Он умудрённый опытом тренер. У него «Спартак» был – это отдельная жизнь, «Армавир», «Ростов». Он фигура, персонаж. Я с огромным уважением отношусь к таким людям в нашем футболе. Которые говорят: «А что мне этот Зидан?»
А когда он был в «Спартаке», я немного улыбался. Он пытался играть первым номером, а контроль мяча в той команде был на недостаточно высоком уровне. Всё время получали за спину. Но с тех пор он эволюционировал, научился подстраиваться под материал, который у него есть. Это очень важная история. Спикер он тоже великолепный, его интересно слушать, хоть иногда с агрессивностью он и перебарщивал. И хоть он совсем не молодой, но он дал какой-то молодой воздух. Хочется, чтобы у Карпина получилось. Но в «Краснодар» его не рассматривал», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 24 сентября 2021
-
16:07
-
16:03
-
15:52
-
15:47
-
15:39
-
15:37
-
15:25
-
15:16
-
15:15
-
15:07
-
15:02
-
14:59
-
14:53
-
14:50
-
14:46
-
14:44
-
14:40
-
14:38
-
14:33
-
14:27
-
14:26
-
14:15
-
14:09
-
13:54
-
13:53
-
13:39
-
13:27
-
13:24
-
13:22
-
13:14
-
13:11
-
13:06
-
12:57
-
12:28
-
12:26