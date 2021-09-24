Галицкий: Карпин — фигура, персонаж. Уважаю людей, которые говорят: «Что мне этот Зидан?»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий оценил тренерские качества Валерия Карпина, который ныне возглавляет сборную России.

«Для меня лично Карпин сильно эволюционировал. Он умудрённый опытом тренер. У него «Спартак» был – это отдельная жизнь, «Армавир», «Ростов». Он фигура, персонаж. Я с огромным уважением отношусь к таким людям в нашем футболе. Которые говорят: «А что мне этот Зидан?»

А когда он был в «Спартаке», я немного улыбался. Он пытался играть первым номером, а контроль мяча в той команде был на недостаточно высоком уровне. Всё время получали за спину. Но с тех пор он эволюционировал, научился подстраиваться под материал, который у него есть. Это очень важная история. Спикер он тоже великолепный, его интересно слушать, хоть иногда с агрессивностью он и перебарщивал. И хоть он совсем не молодой, но он дал какой-то молодой воздух. Хочется, чтобы у Карпина получилось. Но в «Краснодар» его не рассматривал», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».