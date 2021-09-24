Галицкий: «Краснодар» нацелен на то, чтобы бороться за пятёрку своими воспитанниками

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал работу школы «быков» по подготовке молодых футболистов.
«Моя мечта про воспитанников? Уже сейчас в командах РПЛ играют 12 наших мальчиков. Не всех хорошо знают, как того же Диму Воробьёва или Гогличидзе. Но современный мир очень нетерпеливый. Но есть тройка, которая точно закрепится – Черников, Сперцян и Сафонов. В селекции в школе у нас были ошибки. Но мы видим, какое количество мальчиков растёт. Ещё все года дадут в нашу команд ребят. Мы не можем выходить и биться за первую пятёрку, чтобы все 11 человек были возраста 20-21 года. Оптимальный средний возраст – 26, 27. Волны воспитанников возникают у всех. Мы нацелены на то, чтобы бороться за пятёрку своими ребятами», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 24 сентября 2021
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