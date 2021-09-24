Сергей Галицкий: когда говорят, что клубы должны доверять молодым — это полный бред

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о вопросе доверия к молодым футболистам со стороны клубов.



«Когда говорят, что клубы должны доверять молодым – это полный бред. А среднего возраста игрокам? А старым? Это как с BLM и вставанием на колено. Неужели Лёша Ионов для меня менее важен, чем молодой игрок? Он так же бежит 90 минут, кормит семью. Надо доверять не молодым, а тем, кто лучше готов.



Омолаживание, которое произошло в клубах, оно слишком агрессивное. Только если не брать «Зенит». Молодые ребята сейчас задействованы по другим причинам. Был провал в футбольной школе, поэтому иногда молодые ребята сильнее сложившихся игроков, потому что этот провал сказывается. Но когда выходим на внешний рынок, то эти ребята ещё не могут конкурировать. Есть пример «Шерифа» с 11 легионерами. Это эволюционные процессы. Мы длительное время будем возвращаться к хорошим футбольным школам», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».