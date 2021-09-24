Сергей Галицкий: «Краснодар» абсолютно не стал слабее. Просто повысились требования

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о вопросе доверия к молодым футболистам со стороны клубов.



«Краснодар» абсолютно не стал слабее. Когда вы смотрели на команду, которая шла на 8-10-м месте, когда к нам были заниженные требования, то любая наша красивая комбинация воспринималась с вау-эффектом. Сейчас вы требуете, чтобы мы доминировали кроме матчей с «Зенитом», ЦСКА. Если этого нет, то любая наша неудача считается сложностью. В начале пути мы ещё и не играли в еврокубках. При игре через два дня на третий с учетом ФФП ты получаешь короткую скамейку, и с приездом тебя.



У нас сейчас две проблемы: слишком сильное омолаживание составов в лиге. Мы всё время говорим ребятам, что надо получать практику, что не надо вам пока в РПЛ. До кого-то достучались, как до Сперцяна и Черникова, а до кого-то нет. Кто-то требовал игровое время, не хотел выходить на замену. Когда ты начинаешь играть во взрослый футбол 30 игр, то ты понимаешь, кто ты. Когда выходит мальчик и просто не портит, то… В команду не должны приходить те, кто не портит. Мальчики должны играть по 90 минут, показывать свои лучшие качества. Человек в 16 лет против хорошего защитника не может показывать свои лучшие качества. Они должны играть против своих. «Мбаппеобразные» ребята – исключение. Эволюцию по Дарвину никто не отменял. Они должны пройти все стадии.



ФФП ограничил нам скамейку. Когда всех отправили в больничку по разным причинам, у нас получилось «Я тебя слепила из того, что было. Шайка блатных и банда нищих». Выходили те, кто могли выйти. Ещё удивлялись, как мы с «Севильей» преимущество упустили. Я тогда даже не понял, как мы им забили. У нас Сабуа выходил на фланг играть, Сперцян. Они не должны играть в команде, которая борется за чемпионство. Им рано там играть! На Шапи вот давление оказывают, но там ещё с болезнью проблема. Никогда не видел, чтобы болезнь подкосила так сильно, как она подкосила Шапи», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».