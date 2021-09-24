«Чистим авгиевы конюшни футбола России». Галицкий — о деятельности Дюкова и Хачатурянца

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поддержал потенциальные изменения в российском футболе, которые пытаются осуществить президент РФС Александр Дюков и глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Когда Дюков пришёл, я посмотрел: начался менеджерский подход. Потом Хачатурянца назначили, который начал войну за чистоту. Отношусь к этому с огромным уважением. У нас все только хейтить мастера спорта, даже гроссмейстеры. Иногда читаешь, как тебя хейтят, думаешь: «Негодяй законченный, но как красиво это делает».

Так вот, поэтому мне хочется поддерживать все начинания Дюкова. Я чувствую, они хотят изменений, чтобы интереса к футболу стало больше. Но с другой стороны – во мне сидит консерватор, который привык к плоской системе. Для меня эти деления очков, кто куда выходит – сложно. Поэтому я не определился.

Но я хочу поддерживать, что делает Дюков – я вижу эту историю, я получаю удовольствие от молодёжных турниров, чистим авгиевы конюшни нашего футбола – это всё классно. Но некоторые вещи я бы не трогал. Я бы лучше сделал 18 клубов», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».