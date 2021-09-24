Московскому стадиону «Буревестник» могут присвоить имя Виктора Понедельника

Московскому стадиону «Буревестник», который находится в районе Хамовники на улице Плющиха, могут присвоить имя легендарного советского футболиста Виктора Понедельника. Местные депутаты уже поддержали инициативу жителей района и направили соответствующий запрос в Правительство Москвы.

Стоит отметить, что Виктор Понедельник родился в Ростове-на-Дону, но большую часть жизни прожил в Москве, в самом её центре, на Плющихе. На стадионе «Буревестник» известный советский футболист неоднократно занимался спортом.

Напомним, 24 июля на доме 137/50 на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону установили мемориальную доску в честь легендарного советского футболиста, заслуженного мастера спорта СССР Виктора Понедельника. Автор золотого гола сборной СССР в финальном матче Кубка Европы проживал по этому адресу со своими родителями. Право открыть монумент досталось сестре нападающего Светлане Понедельник.

Виктор Понедельник ушёл из жизни 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет. В честь экс-футболиста перед матчами 17-го тура Российской Премьер-Лиги минувшего сезона была организована минута молчания. 19 февраля Губернатор Ростовской области подписал документ об изменении названия бывшего домашнего стадиона «Ростова» «Олимп-2». Арена стала называться «Стадион «Олимп» имени Виктора Понедельника».