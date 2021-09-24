Литвинов рассказал, как помогал Тедеско с переводом на русский язык

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как помогал бывшему наставнику красно-белых Доменико Тедеско с переводом на русский язык.

«Общение с легионерами позволяет поддерживать уровень. Они спрашивают какие-то новые слова у меня, я — у них. Узнавал у Промеса о системе подготовки молодых игроков в «Аяксе». Меня поражает, как там 16-летние ребята выходят за основу и порой смотрятся на поле чуть ли не лидерами команды. У Хендрикса спрашивал про ПСВ. Футбол в Нидерландах техничный и скоростной, мне это нравится. У Мозеса спрашивал про его годы в «Челси» — про Канте, Оскара и других звезд.

Мне запомнился момент, когда Тедеско на одной из тренировок спросил, как перевести на русский «What are you doing?», но в более жёсткой форме. Я как-то с ходу ответил: «Что ты творишь?» И потом он постоянно повторял на каждом занятии: «Што ты твариш?!» — цитирует Литвинова пресс-служба «Спартака».