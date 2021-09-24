Б. Стукалов: «Спартак» — мина замедленного действия, которая ещё взорвётся

Известный российский тренер Борис Стукалов, отец наставника «Уфы» Алексея Стукалова, поделился мнением по поводу неудачного старта московского «Спартака» в новом сезоне.

«В последних матчах команда играла неплохо? Да, но результата нет. Нельзя сказать, что «Спартак» в яме. Казалось, ещё чуть-чуть… Сколько моментов спартаковцы «простили» полякам, да и с ЦСКА не забивали из выгоднейших позиций. Но однажды команду должно прорвать. То мяч не лез в ворота, а то начнёт залетать после всяких рикошетов и сумасшедших попаданий. И пошло-поехало.

«Спартак» — это мина замедленного действия, которая, думаю, ещё взорвётся. Не хотелось бы только, чтобы это произошло во встрече с «Уфой».

Долго ли продержится Витория? По вдумчивому взгляду видно, что он тренер, но что-то не получается. Возможно, португалец не даёт игрокам достаточной мотивационной подпитки.

Ходили слухи, что его вот-вот уберут. Но я думаю, в клубе понимают, что постоянные перетасовки, с одной стороны, не приносят пользы, с другой, бьют по карману. Есть контрактные обязательства, и вряд ли «Спартак» расстанется с Руем Виторией до определённого прописанного в договоре момента. А тем временем, как знать — возможно, удача повернётся к нему лицом, команда одержит несколько побед и поднимется в лидирующую группу», — приводит слова Стукалова Bobsoccer.