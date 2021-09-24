«Любой там будет страдать». Доменек посоветовал Анри отказать «Барселоне»

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек прокомментировал информацию, согласно которой экс-форвард «Барселоны» Тьерри Анри является одним из кандидатов на пост наставника каталонцев. Ранее сообщалось, что Анри входит в шорт-лист претендентов на пост, который в настоящее время занимает Рональд Куман.
«Анри в качестве главного тренера «Барселоны»? Почему бы и нет? Он — опытный тренер, у которого есть необходимые навыки. К тому же, он может попасть в клуб, который знает. Анри знаком с философией «Барселоны».
Но я бы сейчас туда не шёл. Любой, кто сейчас пойдёт в «Барселону», будет страдать. Было бы лучше, если бы Анри попал в более сильную команду. У «Барселоны» хорошие, но не великие игроки. Если они не усилят состав, то я не уверен, что команда сможет финишировать в топ-5 Примеры», — цитирует Доменека BeIN Sports.
- 24 сентября 2021
-
17:40
-
17:34
-
17:21
-
17:12
-
17:04
-
16:52
-
16:52
-
16:40
-
16:36
-
16:22
-
16:21
-
16:07
-
16:03
-
15:52
-
15:47
-
15:39
-
15:37
-
15:25
-
15:16
-
15:15
-
15:07
-
15:02
-
14:59
-
14:53
-
14:50
-
14:46
-
14:44
-
14:40
-
14:38
-
14:33
-
14:27
-
14:26
-
14:15
-
14:09
-
13:54