«Любой там будет страдать». Доменек посоветовал Анри отказать «Барселоне»

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек прокомментировал информацию, согласно которой экс-форвард «Барселоны» Тьерри Анри является одним из кандидатов на пост наставника каталонцев. Ранее сообщалось, что Анри входит в шорт-лист претендентов на пост, который в настоящее время занимает Рональд Куман.

«Анри в качестве главного тренера «Барселоны»? Почему бы и нет? Он — опытный тренер, у которого есть необходимые навыки. К тому же, он может попасть в клуб, который знает. Анри знаком с философией «Барселоны».

Но я бы сейчас туда не шёл. Любой, кто сейчас пойдёт в «Барселону», будет страдать. Было бы лучше, если бы Анри попал в более сильную команду. У «Барселоны» хорошие, но не великие игроки. Если они не усилят состав, то я не уверен, что команда сможет финишировать в топ-5 Примеры», — цитирует Доменека BeIN Sports.