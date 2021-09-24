Бенитес объяснил, почему Хамес перешел из «Эвертона» в катарский «Эр-Райан»

Главный тренер английского «Эвертона» Рафаэль Бенитес объяснил, почему полузащитник Хамес Родригес перешёл в катарский «Эль-Райан».
«В нашем положении непросто иметь в составе футболиста, который может играть только в половине матчей чемпионата. Нам нужно увеличивать ресурсы, такова ситуация. Непросто найти хорошие предложения только потому, что тебе этого хочется, приходится иметь дело с тем, что есть. Мы не могли найти подходящие варианты с продажей Хамеса, и вот возник вариант с Катаром, который ему подошёл. Хамес доволен, а нам нужно усиляться, потому что нам надо заботиться о долгосрочных перспективах команды», — приводит Liverpool Echo слова Бенитеса.
Напомним, Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года.
- 24 сентября 2021
-
17:40
-
17:34
-
17:21
-
17:12
-
17:04
-
16:52
-
16:52
-
16:40
-
16:36
-
16:22
-
16:21
-
16:07
-
16:03
-
15:52
-
15:47
-
15:39
-
15:37
-
15:25
-
15:16
-
15:15
-
15:07
-
15:02
-
14:59
-
14:53
-
14:50
-
14:46
-
14:44
-
14:40
-
14:38
-
14:33
-
14:27
-
14:26
-
14:15
-
14:09
-
13:54