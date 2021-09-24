Бенитес объяснил, почему Хамес перешел из «Эвертона» в катарский «Эр-Райан»

Главный тренер английского «Эвертона» Рафаэль Бенитес объяснил, почему полузащитник Хамес Родригес перешёл в катарский «Эль-Райан».

«В нашем положении непросто иметь в составе футболиста, который может играть только в половине матчей чемпионата. Нам нужно увеличивать ресурсы, такова ситуация. Непросто найти хорошие предложения только потому, что тебе этого хочется, приходится иметь дело с тем, что есть. Мы не могли найти подходящие варианты с продажей Хамеса, и вот возник вариант с Катаром, который ему подошёл. Хамес доволен, а нам нужно усиляться, потому что нам надо заботиться о долгосрочных перспективах команды», — приводит Liverpool Echo слова Бенитеса.

Напомним, Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года.