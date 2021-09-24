Кумана уволят, если он проиграет матчи с «Леванте» и «Бенфикой»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не планирует увольнять главного тренера команды, Рональда Кумана, в ближайшее время. Об этом сообщает Marca.

Ключевыми для Кумана станут три ближайших матча «Барселоны». В играх с «Леванте» и с «Бенфикой» в Лиге чемпионов команде необходимо победить, чтобы Куман остался в коллективе.

Ранее сообщалось, что если клуб не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, то Жоан Лапорта может отправить Кумана в отставку.

Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.