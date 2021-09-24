Сульшер связал малое количество пенальти для «Манчестер Юнайтед» с комментариями Клоппа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер посетовал на то, что судьи в последнее время редко назначают пенальти в ворота соперников команды. По мнению норвежца, в двух последних матчах не были назначены три пенальти в ворота оппонентов. Сульшер напомнил, что в прошлом году один из тренеров жаловался на большое количество 11-метровых в пользу «МЮ». В январе с подобным комментарием выступил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
«Мы просто надеемся, что получим то, что заслуживаем. В двух последних матчах мы должны были получить два пенальти. Я не знаю, почему так происходит. Но в прошлом сезоне был один тренер, который выражал недовольство тем, что в ворота наших соперников назначали пенальти. Похоже, теперь судьям стало сложнее принимать такие решения.
С тех пор я вижу большую разницу. Но мы должны оставить это на совести арбитров и надеяться, что они начнут судить правильно», — цитирует Сульшера talkSPORT.
- 24 сентября 2021
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