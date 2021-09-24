Малком и Клаудиньо не вызваны в сборную Бразилии на игры отбора на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите объявил список футболистов, вызванных в национальную команду на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Имена спортсменов, которые поедут на игры сборной, были опубликованы на сайте бразильской конфедерации футбола.

Вызова не удостоились игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо, которых клуб в прошлый раз отозвал из расположения национальной команды, что почти привело к запрету на их участие в матчах с «Ахматом» и «Челси». В сборную вызваны следующие полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Эденилсон («Интернасьонал»), Жерсон («Марсель»), Лукас Пакета («Лион») и Эвертон Рибейро («Фламенго»).

Напомним, 8 октября Бразилия сыграет на выезде с Венесуэлой, 11 октября — с Колумбией, а 15 октября примет Уругвай.