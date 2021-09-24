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Хакими признался, что отказал «Челси» ради перехода в «ПСЖ»

Хакими признался, что отказал «Челси» ради перехода в «ПСЖ»
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими рассказал, что у него было предложение от «Челси» по окончании предыдущего сезона. Но футболист в итоге выбрал «ПСЖ», решив, что французский клуб подходит ему больше. «Интер» решил расстаться с игроком из-за финансовых проблем.

«У меня было два предложения. Одно — от «Челси», второе — от «ПСЖ». Но я решил, что нужно ехать в Париж, что там я буду счастливее. «ПСЖ» — великий клуб. Я очень ценю поддержку со стороны болельщиков. Мне повезло, ведь в команду пришло столько чемпионов.

Я чувствую себя хорошо в «ПСЖ». У нас есть мечта, я рад быть частью команды, которая к ней стремится», — цитирует Хакими L’Equipe.

В прошлом сезоне Хакими в составе «Интера» стал чемпионом Италии.

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