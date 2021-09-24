Джейми Каррагер: в АПЛ больше нет «Большой шестёрки»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о проблемах «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур». По словам экс-футболиста, оба клуба выпали из «Большой шестёрки» АПЛ.
«Проблемы «Арсенала» и «Тоттенхэма» в последние годы означают, что сейчас в АПЛ есть «Большая четвёрка», а не «Большая шестёрка». Посмотрим, кто из них первым вернётся на лигочемпионские позиции», — написал Каррагер в своей колонке в издании Telegraph.
«Арсенал» после пяти туров занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав шесть очков. «Тоттенхэм» в пяти матчах набрал девять очков. Лондонцы занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» потерпел два поражения подряд, а «Арсенал» стартовал с трёх поражений.
В следующем туре команды сыграют друг с другом в лондонском дерби.
- 24 сентября 2021
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