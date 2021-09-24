Анчелотти — о Бензема: он как вино. Чем старше, тем лучше

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о шансах Карима Бензема на «Золотой мяч».

«Учитывая, что Карим делает на поле, он должен быть в списке игроков, которые могут получить этот приз. У Карима есть время, чтобы взять «Золотой мяч». Я не думаю, что это его последний сезон. Бензема как вино – чем старше, тем лучше», – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, в минувшем матче «Реала» с «Мальоркой» Бензема оформил дубль и сделал две результативные передачи. Встреча завершилась победой «Королевского клуба» со счётом 6:1. «Реал» набрал 16 очков и возглавил Примеру. «Мальорка» занимает 10-е место, набрав 8 очков. Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 25 млн.