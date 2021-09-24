«Барселона» предлагает Коутиньо «Ливерпулю»

Руководство каталонской «Барселоны» хочет расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает El Nacional.
Боссы клуба хотели бы отдать бразильца «Ливерпулю», а сам футболист настроен на возвращение в Англию, однако Юрген Клопп выступает категорически против такого трансфера и уже сообщил об этом руководству «красных». Тренера разочаровало поведение Коутиньо перед трансфером в «Барселону».
Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 30 млн. С 2010 года Коутиньо вызывается в национальную команду Бразилии.
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