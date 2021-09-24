Гвардиола: у «Челси» нет психологического преимущества в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 7-го тура АПЛ с «Челси». Специалист не согласился с тем, что у «Челси» есть психологическое преимущество, так как лондонцы в прошлом сезоне обыграли «Сити» в финал Лиги чемпионов (1:0).

«Мы будем готовиться к матчу также, как и готовились к игре с «Саутгемптоном». Каждый матч — новый вызов и возможность улучшить игру, чему-то научиться. Это не финал, мы говорим совершенно о другом матче. У «Челси» нет психологического преимущества.

В полуфинале Кубка Англии у нас был очень напряжённый матч, мы уступили. В АПЛ уже всё было решено, мы фактически выиграли титул. И, конечно, был финал Лиги чемпионов, очень большая и важная игра.

Мы пытаемся учиться, но это — новый турнир. В финале Лиги чемпионов «Челси» всё контролировал, было сложно. Но я думаю, что мы играли очень смело, хоть нам и не повезло», — цитирует Гвардиолу talkSPORT.