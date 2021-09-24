Гвардиола: у «Челси» нет психологического преимущества в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 7-го тура АПЛ с «Челси». Специалист не согласился с тем, что у «Челси» есть психологическое преимущество, так как лондонцы в прошлом сезоне обыграли «Сити» в финал Лиги чемпионов (1:0).
«Мы будем готовиться к матчу также, как и готовились к игре с «Саутгемптоном». Каждый матч — новый вызов и возможность улучшить игру, чему-то научиться. Это не финал, мы говорим совершенно о другом матче. У «Челси» нет психологического преимущества.
В полуфинале Кубка Англии у нас был очень напряжённый матч, мы уступили. В АПЛ уже всё было решено, мы фактически выиграли титул. И, конечно, был финал Лиги чемпионов, очень большая и важная игра.
Мы пытаемся учиться, но это — новый турнир. В финале Лиги чемпионов «Челси» всё контролировал, было сложно. Но я думаю, что мы играли очень смело, хоть нам и не повезло», — цитирует Гвардиолу talkSPORT.
- 24 сентября 2021
-
20:49
-
20:35
-
20:28
-
20:15
-
20:02
-
19:56
-
19:28
-
19:26
-
19:21
-
19:13
-
18:37
-
18:36
-
18:29
-
18:23
-
17:59
-
17:54
-
17:40
-
17:34
-
17:21
-
17:12
-
17:04
-
16:52
-
16:52
-
16:40
-
16:36
-
16:22
-
16:21
-
16:07
-
16:03
-
15:52
-
15:47
-
15:39
-
15:37
-
15:25
-
15:16