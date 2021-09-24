Экс-игрок «Ливерпуля» Клаван: Клопп и Милнер чуть не подрались в 2017 году

Бывший защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван поделился историей о конфликте между главным тренером Юргеном Клоппом и Джеймсом Милнером.

«Напряжённая ситуация возникла накануне Рождества в 2017 году. Я не помню, с кем мы играли. Клопп и Милнер чуть не подрались, но Джеймс тогда вовремя отступил. По глазам Юргена было видно, что он готов пойти до конца, чтобы доказать свою точку зрения. Это было очень сложное время для него. Он оказался под большим давлением. Для меня это был первый год в «Ливерпуле», для Клоппа – второй. Многие считают его хорошим тренером. Ведь Юрген Клопп делает суперзвёзд из своих игроков. Конечно, давление на нем сказалось», –цитирует Клавана Goal.com со ссылкой на Betsafe Eesti Podcast.