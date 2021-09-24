Анчелотти: проблемы «Барселоны» не делают меня счастливым

Главный тренер мадридского «Реала», итальянский специалист Карло Анчелотти прокомментировал трудную ситуацию, сложившуюся в «Барселоне».

«Я смотрю много матчей, мне нравится футбол как концепция. Я отнюдь не радуюсь, когда у какой-либо команды плохой период. Сейчас для меня главный клуб в мире — «Реал». Я смотрю, оцениваю ситуацию и концентрируюсь исключительно на своей команде. Мне нравится моя работа, и больше ничего. Проблемы в любой другой команде, будь то «Барселона» или кто-то ещё, не делают меня счастливым», – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, каталонская «Барселона» занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги и отстаёт от лидирующего «Реала» на 7 очков, имея при этом одну игру в запасе.