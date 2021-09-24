Анчелотти: проблемы «Барселоны» не делают меня счастливым
Поделиться
Главный тренер мадридского «Реала», итальянский специалист Карло Анчелотти прокомментировал трудную ситуацию, сложившуюся в «Барселоне».
«Я смотрю много матчей, мне нравится футбол как концепция. Я отнюдь не радуюсь, когда у какой-либо команды плохой период. Сейчас для меня главный клуб в мире — «Реал». Я смотрю, оцениваю ситуацию и концентрируюсь исключительно на своей команде. Мне нравится моя работа, и больше ничего. Проблемы в любой другой команде, будь то «Барселона» или кто-то ещё, не делают меня счастливым», – приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, каталонская «Барселона» занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги и отстаёт от лидирующего «Реала» на 7 очков, имея при этом одну игру в запасе.
Новость по теме«Барселона» предлагает Коутиньо «Ливерпулю»
Комментарии
- 24 сентября 2021
-
22:17
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:34
-
21:20
-
21:00
-
20:49
-
20:35
-
20:28
-
20:15
-
20:02
-
19:56
-
19:28
-
19:26
-
19:21
-
19:13
-
18:37
-
18:36
-
18:29
-
18:23
-
17:59
-
17:54
-
17:40
-
17:34
-
17:21
-
17:12
-
17:04
-
16:52
-
16:52
-
16:40
-
16:36
-
16:22
-
16:21
-
16:07
Партнерский контент