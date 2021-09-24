Почеттино: если у Мбаппе и есть какое-то качество, то это скромность
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Главный тренер «Пари-Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал слова наставника «Метца» Фредерика Антонетти о нападающем парижан Килиане Мбаппе.
«Я могу понять, почему Антонетти сказал это после игры. Это заявление, сделанное после поражения в компенсированное время. Что касается Килиана, то это чудесный парень и отличный спортсмен, который всегда хочет побеждать. И, говоря о вещах, которые случаются на поле, всегда необходимо учитывать контекст. Я могу понять разочарование Фредерика Антонетти, но если у Килиана и есть какое-то качество, то это скромность», – приводит слова Почеттино Goal.com.
Напомним, после матча с «ПСЖ» Антонетти сказал, что скромность пошла бы Килиану Мбаппе на пользу.
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