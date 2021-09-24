Жирков рассказал, как попал в заявку любительского клуба

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал, как оказался в заявке любительского клуба «Аминьево». Команда выступает в московской любительской футбольной лиге.

«Как оказался в заявке? Любопытная история. Я пришел поиграть в хоккей. Там были мои друзья и, в частности, Прудников. Они предлагают — давай за нас и в футбол поиграешь за «Аминьево». Ответил, что бегать на поле пока ещё не могу. «Тогда», — говорят, — «мы тебя заявим за нас, а там посмотрим, как пойдёт».

Ответил, что со временем, может, и приду. И, правда, возможно, сыграю за них в свободное от тренировок время.

Уже скоро надо будет двигаться с кем-то двигаться! До сих пор занимался только с тренером. Может быть, и сам попрошусь в какую-нибудь команду, чтобы тренироваться с ней. Сейчас нужна именно работа с коллективом», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».