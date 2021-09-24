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«Манчестер Сити» поборется с «Реалом» за Мбаппе

«Манчестер Сити» поборется с «Реалом» за Мбаппе
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«Манчестер Сити» намеревается включиться в борьбу за форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, утверждают английские журналисты Йан МакГарри и Данкан Каслс. По информации источника, владелец клуба шейх Мансур уже дал добро на подписание французского форварда.

Летом 2022 года у Мбаппе истечёт контракт с «ПСЖ». Ожидается, что нападающий не станет продлевать соглашение и перейдёт в «Реал» на правах свободного агента. Но в Англии утверждают, что у мадридцев будет серьёзный конкурент. «Манчестер Сити» готов подписать игрока любой ценой.

Ранее «горожане» пытались приобрести форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна. Все попытки «Манчестер Сити» не увенчались успехом, лондонский клуб отказался отпустить футболиста.

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