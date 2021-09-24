Тренер «Реймса» Гарсия может сменить Кумана в «Барселоне»
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Главный тренер «Реймса» Оскар Гарсия является одним из претендентов на пост главного тренера каталонской «Барселоны». Об этом сообщает RMC Sport. В настоящее время 48-летний испанец возглавляет команду Лиги 1, которая сейчас занимает 15-е место в таблице чемпионата.
Ранее сообщалось, что если клуб не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, то Жоан Лапорта может отправить Кумана в отставку.
Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.
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