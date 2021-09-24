Экс-форвард «Лидса» Уилан: Влашич станет отличным трансфером для «Вест Хэма»

Бывший форвард «Лидса», «Ковентри» и «Мидлсбро», а ныне комментатор Ноэль Уилан прокомментировал дебют экс-игрока ЦСКА Николы Влашича за «Вест Хэм» в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Напомним, матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Красных дьяволов».

«Влашичу нужно время. У него был один момент, он почти реализовал его. Мы знаем, что он — первоклассный футболист. Важно учитывать, что он играл против такой сильно команды, как «Манчестер Юнайтед». Такие матчи никогда не даются легко. Начинать прямо с игры с «Юнайтед» — непростая задача. Дебютировать против парней Сульшера отнюдь не просто. Он ещё почти не узнал своих партнёров по команде. Все ждут фейерверков, как от Роналду, но он не Роналду. Его адаптация займёт некоторое время. Влашич показал, что является хорошим игроком. В противном случае «Вест Хэм» не стал бы тратить на него такие деньги. Дайте ему время, и он докажет, что его переход — отличный трансфер», — цитирует Уилана Football Insider.