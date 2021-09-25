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Сапогов грубо обратился к Лахиялову

Сапогов грубо обратился к Лахиялову
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Бывший форвард «Волги» Алексей Сапогов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он пригрозил директору «Легион-Динамо» Шамилю Лахиялову.

«Лахиял, я что-то твоего маневра не понял! Ты что, решил, что можно просто загаситься и не отвечать на звонки? Перезвони, я с тобой ещё не закончил разговор!» — написал Сапогов, опубликовав фото Лахиялова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сапогова.

Ранее Сапогов также обращался с угрозами к бывшему футболисту Шамилю Асильдарову, с которым у него был конфликт. В 2014 году на сборах в «Анжи» между двумя футболистами произошёл конфликт, в результате которого Сапогов получил перелом челюсти.

Позднее Сапогов пригрозил комику Идраку Мирзализаде, которого привлекали к ответственности за одну из шуток.

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