Мертенс восстановится к матчу «Наполи» и «Спартака» в Лиге Европы

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс близок к восстановлению после операции, которую он перенёс 5 июля, сообщает Corriere dello Sport. По данным источника, бельгийский футболист должен полностью восстановиться к матчу 2-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком», который состоится в четверг, 30 сентября.

«Спартак» неудачно стартовал в Лиге Европы. Москвичи в матче 1-го тура на своём поле уступили «Легии» со счётом 0:1. В свою очередь «Наполи» сыграл вничью с «Лестер Сити» в гостевом матче — 2:2.

Из группы в следующую стадию турнира выйдут две лучшие команды. Клуб, занявший третье место, продолжит борьбу в Лиге конференций УЕФА.

Отметим, что в межсезонье «Наполи» возглавил бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.