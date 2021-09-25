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Н’Зонзи близок к переходу из «Ромы» в катарский клуб, подписавший Хамеса Родригеса

Н’Зонзи близок к переходу из «Ромы» в катарский клуб, подписавший Хамеса Родригеса
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Полузащитник «Ромы» Стивен Н’Зонзи с большой долей вероятности продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Райян», сообщает итальянский журналист Джанлука ди Марцио. По данным источника, сегодня, 25 сентября, футболист отправится в Катар, чтобы обсудить условия контракта.

Контракт Н’Зонзи с «Ромой» истекает летом 2022 года. В клубе не рассчитывают на футболиста, предыдущий сезон он провёл в аренде в «Ренне».

За «Рому» Н’Зонзи выступает с августа 2018 года. Тогда он перебрался в итальянский клуб из «Севильи».

В случае перехода Н’Зонзи станет одноклубником экс-полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Ранее колумбиец покинул «Эвертон» и перебрался в Катар.

В общей сложности Стивен провёл за «Рому» 39 матчей и забил один мяч, а также сделал две результативные передачи.

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