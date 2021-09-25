Клопп: правило 10-дневного карантина – это проблема для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал футбольные власти срочно найти решение проблемы, связанной с отъездом бразильских игроков английской Премьер-лиги в расположение своих сборных.

Два футболиста «Ливерпуля» — вратарь Алиссон и опорный хавбек Фабиньо включены в число восьми игроков АПЛ, которые будут вызваны в сборную Бразилии на отборочные матчи ЧМ-2022 в следующем месяце.

Однако в соответствии с действующими постановлениями правительства Великобритании футболисты должны будут пройти 10-дневный карантин по возвращении, потому что южноамериканская страна в настоящее время находится в красном списке из-за роста заболеваемости COVID-19. Именно из-за этого клубы Премьер-лиги отказывались выпускать своих игроков в начале этого месяца.

«Должно быть решение, потому что мы не можем просто оставить всё как есть и сказать, что это не проблема. Да, это действительно проблема. Я почти уверен, что влиятельные люди над этим работают. Но пока по-прежнему с этим ничего не решено. Давайте посмотрим, как мы можем это уладить.

Ещё одна проблема в том, что даже если им не придётся проходить 10-дневный карантин, у них будет меньше суток до игры чемпионата Англии. Это ещё одна вещь, которая нехороша ни для игроков, ни для клубов. Я надеюсь, что в дополнение к этому правительство найдёт решение», — цитирует Клоппа Goal.