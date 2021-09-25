Стефано Пиоли предложил внедрить в футболе правило из баскетбола

55-летний итальянский наставник «Милана» Стефано Пиоли предложил несколько интересных идей, одну из которых он предложил позаимствовать из баскетбола.

«Правило пяти замен? Это было очень важное нововведение. Я говорю об этом уже давно. Особенно сейчас, когда мы играем каждые три дня. Ведь дело не в количестве минут, которые футболисты проводят на поле, а в качестве, которое они показывают.

Это побудило Пиоли подумать о ещё нескольких инновациях, которые, по его мнению, улучшат футбол.

«Будь моя воля, я бы останавливал время, при выходе мяча из игры и добавил бы возможность тайм-аутов», — добавил Пиоли, вероятно, в ответ на то, что в матче 4-го тура с «Ювентусом» (1:1), мяч был в игре только 48 из 95 минут.

«Если же мы хотим видеть больше атакующего футбола в современной игре, введите правило, согласно которому вы не можете возвращаться на свою половину поля после того, как пересекли среднюю линию», — цитирует Пиоли Goal.

Напомним, «Милан» под руководством Пиоли набрал 13 очков в 5 турах чемпионата Италии и располагается на 3-м месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Наполи» (15).