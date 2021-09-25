Гвардиола считает, что атака «Ман Сити» не может сравниться с линией нападения соперников

50-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий английский «Манчестер Сити», высказался об отсутствии ярко выраженного центрального нападающего в составе «горожан».
«Мы пережили потерю Агуэро в том плане, как мы сумели перестроить игру. Сейчас у нас есть два варианта: жаловаться или говорить, что у нас есть исключительные игроки.
У нас нет того оружия, которое есть у других команд, таких как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или других клубов, поэтому мы должны использовать то, что мы можем сделать как команда.
Да, у нас нет игрока, который бы забил 25 голов в чемпионате, поэтому мы должны делать это сообща, единым целым. Это то, что мы попробуем проделать в этом сезоне.
Однако, в любой команде за мою тренерскую карьеру всегда был нападающий — как и вратари, нападающие являются крупнейшими специалистами. Я играл с Самуэлем Это'О, возможно, лучшим или одним из лучших нападающих, которых я когда-либо тренировал. Я не знаю, нападающий ли он или кто-то другой, но Лионель Месси тоже мог забить несколько голов. Были и Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Серхио Агуэро — я всегда играл с нападающим. Клуб знает, что нам необходим такой игрок на ближайшие годы», — цитирует Гвардиолу Goal.
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