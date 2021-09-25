Вернер настоял на отмене перехода в «Баварию» в 2019 году в качестве свободного агента

25-летний немецкий нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер в 2019 году мог оказаться в мюнхенской «Баварии», однако сам футболист настоял на отмене перехода. Об этом сообщает Bild.
Как отмечает источник, игрок имел на руках подписанное предварительное соглашение о переходе в стан «Баварии». Однако, в конце концов, футболист не пожелал переходить в этот клуб из «РБ Лейпциг» из-за нежелания видеть его со стороны высокопоставленных лиц «Баварии» — спортивного директора Хасана Салихамиджича и, на тот момент главного тренера клуба, Нико Ковача.
Отмечается, что существовал вариант и переезда Вернера в Англию, но не в лондонский «Челси», а в «Ливерпуль», который предлагал игроку контракт с зарплатой € 12 млн и € 25 млн в качестве бонусов. В итоге же футболист продлил контракт с «РБ Лейпциг», а спустя год перешёл в стан «аристократов».
К настоящему моменту Вернер провёл за «Челси» 58 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач.
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