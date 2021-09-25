Нагельсман отметился статистическим достижением с «Баварией» в матче с «Гройтер Фюрт»

Вчера, в пятницу, 24 сентября, в Фюрте на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» состоялся матч 6-го тура немецкой Бундеслиги. «Гройтер Фюрт» принимал «Баварию». Встреча завершилась уверенной победой гостей — 3:1.

Как отмечает OptaFranz в «Твиттере», мюнхенская «Бавария» под руководством 34-летнего Юлиана Нагельсмана забила 23 гола в своих первых шести матчах чемпионата Германии. Это является новым рекордом результативности для нового тренера в клубе Бундеслиги за вышеупомянутый период времени.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге. Мюнхенцы набрали 16 очков в шести турах. Они опережают «Вольфсбург» на три очка, но «волки» провели на матч меньше. «Гройтер Фюрт» замыкает турнирную таблицу, набрав всего одно очко.