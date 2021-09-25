Анчелотти: Лунин заслуживает того, чтобы играть за «Реал» и скоро получить свой шанс

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём видении конкуренции на вратарской позиции в «Королевском клубе», а также сообщил, что 22-летний украинский голкипер Андрей Лунин получит игровое время за основу «сливочных».

«Ротация на вратарской позиции? Вратарь – это совсем другая позиция, но наша идея состоит в том, что за Куртуа должен быть молодой голкипер, который очень, очень силён и обладает сильными качествами. Мы планируем давать ему игровое время. Лунин заслуживает того, чтобы играть и получит свой шанс», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2024 года. Ранее Лунин выступал на правах аренды за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес».



В конце августа сообщалось о заболевании Лунина коронавирусом. В текущем сезоне он не провёл ни минуты на поле.