Анчелотти: Лунин заслуживает того, чтобы играть за «Реал» и скоро получить свой шанс

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём видении конкуренции на вратарской позиции в «Королевском клубе», а также сообщил, что 22-летний украинский голкипер Андрей Лунин получит игровое время за основу «сливочных».
«Ротация на вратарской позиции? Вратарь – это совсем другая позиция, но наша идея состоит в том, что за Куртуа должен быть молодой голкипер, который очень, очень силён и обладает сильными качествами. Мы планируем давать ему игровое время. Лунин заслуживает того, чтобы играть и получит свой шанс», — приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2024 года. Ранее Лунин выступал на правах аренды за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес».
В конце августа сообщалось о заболевании Лунина коронавирусом. В текущем сезоне он не провёл ни минуты на поле.
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