«Челси» не будет подписывать Кунде и сосредоточится на трансфере де Лигта

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в «Челси». Об этом сообщает The Star.

По информации источника, лондонцы отказались от идеи приобретения французского защитника «Севильи» Жюля Кунде, чтобы сосредоточиться на трансфере 22-летнего де Лигта.

В нынешнем сезоне де Лигт провёл пять матчей за «Ювентус», в которых забил гол и заработал жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.

Ранее сообщалось, что с лета 2022 года в контракте защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта вступает в силу опция с суммой отступных. Она составит € 150 млн. Договор 22-летнего голландца с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года, однако агент футболиста Мино Райола уже обсуждает с клубом возможность продления контракта.

Отмечается, что в случае ухода де Лигта из «Ювентуса» в 2022 году туринцы подпишут защитника «Милана» Алессио Романьоли.