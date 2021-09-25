Громкое интервью Галицкого, назначение Знарка в сборную. Главное к утру

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в интервью рассказал о своей болезни, отношении к Валерию Карпину, лимиту и деньгам, специалист Олег Знарок снова стал главным тренером сборной России по хоккею, а теннисист Андрей Рублёв одержал победу на Кубке Лэйвера. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Галицкий — о своей болезни: на одном человеке история «Краснодара» не заканчивается.
2. Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею.
3. Рублёв обыграл Шварцмана на Кубке Лэйвера.
4. Галицкий: Карпин — фигура, персонаж. Уважаю людей, которые говорят: «Что мне этот Зидан?»
5. Воры вернули Весниной олимпийскую золотую медаль вместе с коробкой конфет и запиской.
6. Вячеслав Дацик победил британца Рэнди Рэндайна в поединке на голых кулаках.
7. Джошуа оказался более чем на 8 кг тяжелее Усика перед их поединком в Лондоне.
8. «Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Адмирал» в серии буллитов.
9. Малком и Клаудиньо не вызваны в сборную Бразилии на игры отбора на ЧМ-2022.
10. Льюис Хэмилтон сбил механика во время второй тренировки Гран-при России. Видео.
11. Отец Эмиля Бохинена рассказал, что его сын до сих пор не адаптировался к жизни в Москве.
12. Экс-чемпион UFC Джон Джонс арестован по обвинению в домашнем насилии.
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