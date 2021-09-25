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Тони Кроос восстановился после травмы

Тони Кроос восстановился после травмы
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос восстановился после травмы и может вернуться на поле в ближайшее время, сообщает Marca.

Напомним, в начале августа стало известно, что Кроос получил повреждение. Немецкий футболист испытывал проблемы в области паха. Из-за травмы Кроос ещё не выходил на поле в сезоне-2021/2022. В прошлом сезоне немецкий футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.

Напомним, сегодня, 25 сентября, «Реал» проведёт матч 7-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало матча — в 22:00 мск. «Реал» в 6 встречах набрал 16 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Вильярреал» (7) — на 12-м месте.

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