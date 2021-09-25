«Химки» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 25 сентября, состоится матч «Химки» — «Локомотив». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Локомотив».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).
«Локомотив» в 8 матчах набрал 16 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.
- 25 сентября 2021
-
11:51
-
11:43
-
11:36
-
11:30
-
11:30
-
11:22
-
11:21
-
11:00
-
10:38
-
10:28
-
09:49
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
08:13
-
05:58
-
05:40
-
04:55
-
04:31
-
04:16
-
03:54
-
03:34
-
03:10
-
02:49
-
02:19
-
01:59
-
01:43
-
00:52
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:29
-
00:27
-
00:20
-
00:14