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«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прямая трансляция матча начнётся в 14:30

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прямая трансляция матча начнётся в 14:30
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Сегодня, 25 сентября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Встреча 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет англичанин Майк Дин. Ему будут помогать ассистенты Даррен Кэнн и Эдвард Смарт. В качестве резервного арбитра встречу будет обслуживать Майкл Солсбери.

«Манчестер Юнайтед» набрал 13 очков за пять туров и занимает третье место в чемпионате Англии, уступая «Челси» (13) и «Ливерпулю» (13) по дополнительным показателям. «Астон Вилла» (7) – на 10-й строчке в турнирной таблице.

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