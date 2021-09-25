Жоржиньо сообщил, что был близок к переходу в «Манчестер Сити» из «Наполи»

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо сообщил, что мог перейти в «Манчестер Сити» из «Наполи» в 2018 году.



«Да, переход был близок, но этого не произошло. В футболе подобное случается. Я очень рад быть в «Челси». Это огромный клуб, здесь потрясающая атмосфера. Каждый занимается своим делом, поэтому дела идут хорошо», — приводит слова Жоржиньо BT Sport.



Жоржиньо перешёл в «Челси» из «Наполи» в 2018 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах чемпионата Англии и не отметился результативными действиями.



Сегодня, 25 сентября, «Челси» и «Манчестер Сити» сыграют в матче 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало матча — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Манчестер Сити».

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