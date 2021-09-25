Давид Алаба: Мадрид нельзя сравнивать с Мюнхеном, ставшим моим вторым домом

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба признался, что считает Мюнхен своим вторым домом.



«Да, я поцеловал эмблему «Реала», но это не значит, что я больше не люблю «Баварию». Для меня это был особенный день. Это было началом нового этапа, и я совершенно не хотел оскорбить болельщиков «Баварии». Я провёл там 13 замечательных лет. Я всегда буду благодарен болельщикам и клубу за предоставленную возможность развиваться как личность и как игрок. Мюнхен стал вторым домом для меня. Я не хотел никого обижать. Мадрид нельзя сравнивать с Мюнхеном, который стал моим вторым домом. Я всегда буду хранить его в своём сердце», — приводит слова Алабы Bild.



Напомним, Алаба перешёл в мадридский «Реал» бесплатно после истечения соглашения с «Баварией». За мюнхенцев он выступал с 2009 года. В составе немецкого клуба Давид — 10-кратный чемпион Германии, обладатель шести Кубков и шести Суперкубков страны, двукратный победитель Лиги чемпионов, обладатель двух Суперкубков УЕФА и двукратный победитель клубного чемпионата мира.

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