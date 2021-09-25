Хакими — об уходе из «Реала»: позиция Зидана отличалась от мнения руководства клуба

Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими рассказал об уходе из мадридского «Реала».



«Когда Зидан первый раз позвонил мне, я был с друзьями, сидел на скамейке перед домом. Тут зазвонил телефон, и это был… Зидан! Он сказал, что я буду играть. Я этого не ожидал. Я многому научился у Зидана. То, что произошло в 2020 году, не имеет к нему никакого отношения. Другие аспекты, связанные с коронавирусом, заставили меня покинуть клуб. У нас с Зиданом был разговор, который останется между нами. Его позиция отличалась от мнения руководства клуба», — приводит слова Хакими L'Équipe.



Напомним, Хакими выступал за основную команду «Реала» с 2017 по 2020 год, после чего перешёл в «Интер». В нынешнем году защитник стал игроком «ПСЖ». В сезоне-2021/2022 Хакими принял участие в 7 матчах чемпионата Франции, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.