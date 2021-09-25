«Машина по забиванию голов». Клопп сравнил Салаха и Левандовского

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил нападающего клуба Мохамеда Салаха и форварда «Баварии» Роберта Левандовского.



«Салах играет абсолютно на том же уровне, что и Левандовски, в этом нет никаких сомнений. Мохамед – машина по забиванию голов. Его профессионализму нет равных. Он делает всё, чтобы постоянно находиться в хорошей форме и оставаться на верном пути.



Салах первым приходит на тренировку, последним уходит с нее. Все такие вещи – это Мо. Вдобавок ко всему, помимо его технических навыков, он отчаянно хочет забивать, и это тоже полезно. Такой подход свойственен и Левандовскому. Это хорошо и очень здорово для футболиста.



Что бы вы ни делали на поле, какие моменты ни создавали бы, всегда нужен человек, способный отправить мяч за линию ворот и уложить его в сетку. Мохамед делает это на уровне лучших футболистов, которых я только видел. Он это знает. Его статистика – это безумие», – цитирует Клоппа The Guardian.

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